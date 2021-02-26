Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 26 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 27,98 гривень за долар, курс купівлі до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 23 копійки до 34,92 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9650 - 27,9800 грн/долар, євро 33,9047 - 33,9229 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 27,9456 гривень за 1 долар (+0,0155 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить: 27,9301 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.