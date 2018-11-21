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Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар

Новини » Фінанси    21.11.2018 - 17:14
Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 листопада 2018 року знизився на 1 копійку до 27,75 грн/долар, курс купівлі до 27,73 грн/долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 31,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6040 - 31,6240 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,7350     27,7550

EUR/UAH     31,6040     31,6240

RUB/UAH     0,4208       0,4215

Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар

Нагадаємо, 20 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4898 гривень за 100 доларів (+1,1023 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 21 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).

 

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,76 грн/долар Смолій назвав пріоритети НБУ на наступний рік
Теми: Курс долара
Новини України Курс гривніКурс долараМіжбанк
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