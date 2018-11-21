Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 листопада 2018 року знизився на 1 копійку до 27,75 грн/долар, курс купівлі до 27,73 грн/долар. Курс євро знизився на 2 копійки до 31,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6040 - 31,6240 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7350 27,7550

EUR/UAH 31,6040 31,6240

RUB/UAH 0,4208 0,4215

Нагадаємо, 20 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7350 - 27,7600 грн/долар, євро 31,6179 - 31,6436 грн/євро, російський рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 листопада встановлено на такому рівні: 2777,4898 гривень за 100 доларів (+1,1023 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 21 листопада склало 27,76 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7673 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 19 листопада (27,7705 гривень за долар).