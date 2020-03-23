Курс долара на міжбанку знову перевищив психологічну відмітку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар продають дорожче 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 березня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 55 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 51 копійку до 30,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7500 - 28,1000 грн/долар, євро 29,6925 - 30,0613 грн/євро, російський рубль 0,3435 - 0,3480 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7500 28,1000 EUR/UAH 29,6925 30,0613 RUB/UAH 0,3435 0,3480

Нагадаємо, 20 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4500 - 27,5500 грн/долар, євро 29,4511 - 29,5528 грн/євро, російський рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,7386 гривень за 1 долар (-0,0639 грн). При цьому курс долара на 20 березня становить 27,8025 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 16-20 березня 2020 року витратив на підтримку гривні ще мільярд доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів і продав 1088,00 млн доларів. Таким чином, чистий продаж за тиждень склав 1038,00 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.