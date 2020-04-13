НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (-0,1618 грн). При цьому курс долара на 13 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 13 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. П продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,13 гривень за долар, курс купівлі - 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,73 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 квітня (27,20 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 13 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,37 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 29,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,99 (27,10 - 10 квітня), продажу - 27,37 (27,51 - 10 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 10 квітня), продажу - 29,84 (29,96 - 10 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 10 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 10 квітня) грн за 10 рублів.