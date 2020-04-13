Поступове зниження: що відбувається з курсом долара 13 квітня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро дешевшають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,37 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 29,84 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,99 (27,10 - 10 квітня), продажу - 27,37 (27,51 - 10 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 10 квітня), продажу - 29,84 (29,96 - 10 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,19 (3,19 - 10 квітня), продажу 3,72 (3,72 - 10 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. П продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,13 гривень за долар, курс купівлі - 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,73 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 квітня довідковий курс на рівні 27,05 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 квітня (27,20 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,00 - 27,25 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Зазначимо, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,0/27,3 грн.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 6-10 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 327,70 млн доларів і продав 44,50 млн доларів. Таким чином, чиста купівля зросла до 283,2 млн. доларів порівняно з 248,0 млн доларів тижнем раніше.