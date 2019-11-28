Курс долара на міжбанку знову впав нижче 24 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 28 листопада 2019 року знизився на 3 копійки до 24,00 гривень за долар, курс купівлі до 23,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 26,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9800 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3995 - 26,4144 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9800 24,0000 EUR/UAH 26,3995 26,4144 RUB/UAH 0,3740 0,3745

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0300 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 28 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,93 (23,89 - 27 листопада), продажу - 24,12 (24,07 - 27 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,20 - 27 листопада), продажу - 26,59 (26,54 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 27 листопада), продажу 3,81 (3,80 - 27 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).