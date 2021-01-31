Як зміниться курс долара на початку лютого: прогноз аналітиків

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар може знизитися до 28,1 грн

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,2 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,3%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,26 до 28,19 грн (-0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,14/28,16 до 28,12/28,14 (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,11/28,31 до 28,04/28,23 (-0,2%/-0,3%).

При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Зазначимо, за даними НБУ, українські банки прогнозують збільшення ризиків своєї діяльності у наступні 12 місяців. Головний ризик - валютний.

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.