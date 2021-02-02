Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав після різкого зниження напередодні

Курс долара на міжбанку в продажу 2 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 28,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,73 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0350 - 28,0550 грн/долар, євро 33,7120 - 33,7361 грн/євро, російський рубль 0,3696 - 0,3700 грн/рубль.

Відзначимо, 1 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 28,0100 - 28,0350 грн/долар, євро 33,8612 - 33,8915 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3686 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 28,0589 гривень за 1 долар (-0,0014 грн). При цьому курс долара на 2 лютого становить: 28,0603 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль.