Курс долара на міжбанку 11 липня знизився до 26,23 гривень/долар

Євро підвищився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 11 липня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,23 грн/дол, курс купівлі зберігся на 26,22 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок - до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 - 26,2300, євро 30,7927 - 30,8018 грн/євро, російський рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2300

EUR/UAH 30,7927 30,8018

RUB/UAH 0,4242 0,4248

Нагадаємо, 10 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2400, євро 30,7009 – 30,7217 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2018 року, о 11:05 курс долара на продажу знизився на 1 копійку до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 10 липня, курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,94 гривень за євро.