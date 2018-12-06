НБУ знизив довідковий курс долара до 27,88 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав ще на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 6 грудня склало 27,88 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8815 гривень за долар, що на 17 копійок нижче, ніж встановлений 5 грудня (27,9770 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 6 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 27,91 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 31,60 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 28,04 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 8 копійок до 31,95 гривень за євро.