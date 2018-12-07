НБУ на 10 грудня встановив курс гривні на рівні 27,82 грн/долар

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Курс долара знизився на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2782,4246 гривень за 100 доларів (-5,5323 гривень).

При цьому курс долара на 7 грудня становить 2787,9569 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 7 грудня склало 27,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8261 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 6 грудня (27,8815 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,84 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 31,67 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 31,97 гривень за євро.