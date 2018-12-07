НБУ знизив довідковий курс долара до 27,82 грн/долар

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Курс долара впав ще на 6 копійок

Довідкове значення курсу долара на 7 грудня склало 27,82 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8261 гривень за долар, що на 6 копійок нижче, ніж встановлений 6 грудня (27,8815 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,84 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 31,67 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 31,97 гривень за євро.