НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,80 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 23 листопада склало 27,80 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8033 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 22 листопада (27,7419 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 4 копійки - 27,82 грн/долар, курс купівлі до 27,80 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.