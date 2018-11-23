ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,80 грн/долар

Новини » Фінанси    23.11.2018 - 13:52
НБУ підвищив довідковий курс долара до 27,80 грн/долар
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 23 листопада склало 27,80 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8033 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 22 листопада (27,7419 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 23 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої виріс на 4 копійки - 27,82 грн/долар, курс купівлі до 27,80 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку 27,74 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.

Готівковий курс долара виріс на 2 копійки Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 27,80 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютКурс долараМіжбанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся