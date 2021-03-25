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Курс долара на міжбанку наблизився до рівня 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 32,9775 - 33,0011 грн/євро, російський рубль 0,3666 - 0, 3670 грн/рубль.

Нагадаємо, 23 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,0147 - 33,0383 грн/євро, російський рубль 0,3655 - 0,3759 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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