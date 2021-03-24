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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новость на русском → Киев, Середа 24 березня 2021 17:12
Курс долара прискорив зростання на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 24 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії виріс на 12 копійок до 27,93 гривень за долар, курс купівлі до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,0147 - 33,0383 грн/євро, російський рубль 0,3655 - 0,3759 грн/рубль.

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 23 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 32,9950 - 33,0132 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

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