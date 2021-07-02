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Міжбанк закрився зростанням курс долара

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 17:14
Міжбанк закрився зростанням курс долара Фото: курс долара на міжбанку знизився на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,46 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3900 - 27,4100 грн/долар, євро 32,4407 - 32,4644 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3741 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курс долара

Нагадаємо, 23 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3550 - 27,3750 грн/долар, євро 32,4895 - 32,5105 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Долар дорожчає третій день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 5 липня встановлений на такому рівні: 27,4121 гривень за 1 долар (+0,0280 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить: 27,3841 гривень за 1 долар.

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