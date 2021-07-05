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Офіційний курс зростає третій день поспіль

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Україна, Понеділок 05 липня 2021 07:45
Офіційний курс зростає третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 5 липня встановлений на рівні 27,41 гривень за долар. Таким чином, курс долара зростає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4121 гривень за 1 долар (+0,0280 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить: 27,3841 гривень за 1 долар.

Офіційний курс зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 2 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,36 гривень за долар, курс в покупці до 27,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок до 32,36 гривень за євро.

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