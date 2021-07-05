Офіційний курс зростає третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 5 липня встановлений на рівні 27,41 гривень за долар. Таким чином, курс долара зростає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4121 гривень за 1 долар (+0,0280 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить: 27,3841 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)