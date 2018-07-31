Курс долара на міжбанку 31 липня підвищився до 26,97 гривень/долар

Євро подорожчав на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 липня 2018 року підвищився на 10 копійок - до 26,97 грн/дол, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 26,92 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 31,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9200-26,9700, євро 31,5179-31,5737 грн/євро, російський рубль 0,4301-0,4312 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,9200 26,9700

EUR/UAH 31,5179 31,5737

RUB/UAH 0,4301 0,4312

Нагадаємо, 30 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,8300-26,8700, євро 31,4179-31,4620 грн/євро, російський рубль 0,4307-0,4316 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем дещо зміцнив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2675,5214 гривні за 100 доларів (-0,6292); 3126,0792 гривні за 100 євро (+15,0541); 4,2617 гривні за 10 рублів (+0,012).

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2018 року, в 11:40 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем підвищився на 6 копійок - до 26,98 гривень за долар, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок - до 26,72 гривень за долар. Порівняно з даними 30 липня курс євро у продажу зріс на 17 копійок - до 31,67 гривень за євро.