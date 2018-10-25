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Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,34 грн/долар

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 13:27

Курс долара знову зростає на міжбанківському ринку

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 25 жовтня 2018 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,34 грн/долар, в покупці також виріс до 28,32 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 32,33 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3250 - 28,3450 грн/долар, євро 32,3046 - 32,3274 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4314 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2150    28,2400

EUR/UAH     32,3187    32,3387

RUB/UAH     0,4308       0,4316

Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,34 грн/долар

Нагадаємо, 24 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 28,2900 грн/долар, євро 32,1880 - 32,2307 грн/євро, російський рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,21 грн/долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на такому рівні: 2821,3097 гривень за 100 доларів (+6,3695).

НБУ підвищив довідковий курс долара до 28,33 грн/долар Готівковий курс долара виріс ще на 10 копійок
Теми: Курс долара
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