Курс долара на міжбанку 12 липня підвищився до 26,24 гривень/долар

Євро подешевшав на 18 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 12 липня 2018 року підвищився на 0,5 копійки - до 26,24 грн/дол, курс купівлі також підвищився на 0,5 копійки - до 26,23 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 18 копійок - до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2250-26,2350, євро 30,6150-30,6241 грн/євро, російський рубль 0,4224-0,4230 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2250 26,2350

EUR/UAH 30,6150 30,6241

RUB/UAH 0,4224 0,4230

Нагадаємо, 11 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 - 26,2300, євро 30,7927 - 30,8018 грн/євро, російський рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2622,7255 гривні за 100 доларів (+1,8083); 3077,7684 гривні за 100 євро (+7,8881); 4,2235 гривні за 10 рублів (+0,0263).

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2018 року, о 11:15 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку - до 26,28 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки - до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 11 липня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,91 гривень за євро.