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Курс долара на міжбанку 19 березня знизився до 26,44 гривень/долар

НовиниФінанси    19.03.2018 - 17:12
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 14 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 березня 2018 року знизився на 1 копійку - до 26,44 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,40 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 14 копійок - до 32,57 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4000 – 26,4400, євро 32,5274 – 32,5740 грн/євро, російський рубль 0,4556 - 0,4566 грн/рубль.

Валюти    Bid          Offer

USD/UAH 26,4000 26,4400

EUR/UAH 32,5274 32,5740

RUB/UAH 0,4556   0,4566

Нагадаємо, 16 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4100 – 26,4500, євро 32,3865 – 32,4329 грн/євро, російський рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,35 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2635,3910 гривні за 100 доларів (+8,1256); 3241,7945 гривні за 100 євро (-0,5137); 4,5838 гривні за 10 рублів (-0,0239).

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 березня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,70 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 26,34 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 16 березня, зменшився на 4 копійки - до 32,91 гривні/євро.

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Курс долара на міжбанку о 12:30 підвищився до 26,47 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,42 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
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