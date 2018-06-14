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Курс долара на міжбанку 14 червня підвищився до 26,16 гривень/долар

НовиниФінанси    14.06.2018 - 17:02
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 14 червня 2018 року підвищився на 5,5 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 5 копійок до 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2300 – 26,2600, євро 30,5736 – 30,6060 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4216 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2300 26,2600

EUR/UAH 30,5736 30,6060

RUB/UAH 0,4207   0,4216

Нагадаємо, 13 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,7641 – 30,7850 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,19 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 25,99 гривень за долар. Порівняно з даними 13 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,03 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,4210 гривні за 100 доларів (+3,6720); 3073,2521 гривні за 100 євро (-1,9412); 4,1391 гривні за 10 рублів (-0,0454).

Курс долара на міжбанку о 13:00 збільшився до 26,27 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,17 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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