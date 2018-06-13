Курс долара на міжбанку 13 червня підвищився до 26,16 гривень/долар

Євро підвищився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 13 червня 2018 року підвищився на 5,5 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 5 копійок до 26,14 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,7641 – 30,7850 грн/євро, російський рубль 0,4169 - 0,4175 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 30,7641 30,7850

RUB/UAH 0,4169 0,4175

Нагадаємо, 12 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,0900 – 26,1050, євро 30,7627 – 30,7777 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4162 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара також не змінився і зберігся на рівні 25,93 гривень за долар. Порівняно з даними 12 червня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,94 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,08 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2608,7490 гривні за 100 доларів (-0,3825); 3075,1933 гривні за 100 євро (-0,9727); 4,1845 гривні за 10 руб. (-0,0006).