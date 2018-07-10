Курс долара на міжбанку 10 липня знизився до 26,24 гривень/долар

Євро знизився на 16 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 10 липня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,24 грн/дол, курс купівлі зберігся на 26,22 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок - до 30,72 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2400, євро 30,7009 – 30,7217 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2400

EUR/UAH 30,7009 30,7217

RUB/UAH 0,4206 0,4212

Нагадаємо, 9 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2500, євро 30,8530 – 30,8857 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,28 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,07 гривень за долар. Порівняно з даними 9 липня, курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 31,02 гривень за євро.