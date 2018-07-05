Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку 5 липня знизився до 26,37 гривень/долар

НовиниФінанси    05.07.2018 - 17:28
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,37 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,35 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,85 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3500 26,3700

EUR/UAH 30,8374 30,8581

RUB/UAH 0,4175   0,4181

Нагадаємо, 4 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 11 копійок до 26,43 гривень, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок до 26,18 гривень за долар. Порівняно з даними 4 липня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,98 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку о 12:40 зменшився до 26,42 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,51 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс рубля, Курс євро, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся