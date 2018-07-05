Курс долара на міжбанку 5 липня знизився до 26,37 гривень/долар

Євро підвищився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,37 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,35 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,85 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,3700

EUR/UAH 30,8374 30,8581

RUB/UAH 0,4175 0,4181

Нагадаємо, 4 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 11 копійок до 26,43 гривень, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок до 26,18 гривень за долар. Порівняно з даними 4 липня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,98 гривень за євро.