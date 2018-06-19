Курс долара на міжбанку 19 червня підвищився до 26,46 гривень/долар

Євро знизився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 червня 2018 року підвищився на 4 копійки до 26,46 грн/дол, курс купівлі підвищився на 4 копійки до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок - до 30,58 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4600, євро 30,5583 – 30,5851 грн/євро, російський рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4600

EUR/UAH 30,5583 30,5851

RUB/UAH 0,4138 0,4145

Нагадаємо, 18 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3900 – 26,4200, євро 30,6255 – 30,6498 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 8 копійок до 26,40 гривень, курс купівлі долара підвищився на 7 копійок до 26,16 гривень за долар. Порівняно з даними 18 червня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,89 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем трохи послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2632,8987 гривні за 100 доларів (+1,3444); 3057,5853 гривні за 100 євро (+6,0349); 4,1474 гривні за 10 рублів (-0,0507).