Курс долара на міжбанку 31 травня зберігся на рівні 26,13 гривень/долар

Євро зріс на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 травня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,13 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійки до 26,11 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,44 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1300, євро 30,4207 – 30,4440 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1100 26,1300

EUR/UAH 30,4207 30,4440

RUB/UAH 0,4189 0,4195

Нагадаємо, 30 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1050 – 26,1300, євро 30,3261 – 30,3526 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,14 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2613,5817 гривні за 100 доларів (+3,6874); 3040,1182 гривні за 100 євро (+23,6024); 4 1755 гривні за 10 рублів (+0,0091).

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 травня 2018 року, 11:25 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 25,88 гривень за долар. Порівняно з даними 30 травня, курс євро у продажу підвищився на 15 копійок - до 30,65 гривень за євро.