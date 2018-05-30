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Курс долара на міжбанку 30 травня підвищився до 26,13 гривень/долар

НовиниФінанси    30.05.2018 - 17:16
Фото : курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото : курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 30 травня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,13 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійки до 26,105 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,35 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1050 – 26,1300, євро 30,3261 – 30,3526 грн/євро, російський рубль 0,4181 - 0,4189 грн/рубль.

Валюти     Bid        Offer

USD/UAH 26,1050 26,1300

EUR/UAH 30,3261 30,3526

RUB/UAH 0,4181   0,4189

Нагадаємо, 29 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1000 – 26,1200, євро 30,2211 – 30,2443 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,10 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2609,8943 гривні за 100 доларів (-5,0547); 3016,5158 гривні за 100 євро (-36,4372); 4,1664 гривні за 10 рублів (-0,0741).

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 травня 2018 року, 11:10 курс долара на продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 29 травня, курс євро на продажу знизився на 17 копійок - до 30,50 гривень за євро.

 

Експерти очікують стабілізації курсу долара на тлі виділення траншу ЄС Курс долара на міжбанку о 12:40 підвищився до 26,14 гривень/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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