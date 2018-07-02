Курс долара на міжбанку 2 липня знизився до 26,335 гривень/долар

Євро знизився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2018 року знизився на 2,5 копійки до 26,335 грн/дол, курс купівлі знизився на 4,5 копійки до 26,275 грн/дол. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 30,56 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2750 – 26,3350, євро 30,4973 – 30,5644 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2750 26,3350

EUR/UAH 30,4973 30,5644

RUB/UAH 0,4153 0,4166

Нагадаємо, 27 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 30,5522 – 30,5986 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 липня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,29 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 27 червня, курс євро на продажу знизився на 6 копійок - до 30,79 гривень за євро.