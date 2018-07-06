Курс долара на міжбанку 6 липня знизився до 26,33 гривень/долар

Євро зріс на 9 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 6 липня 2018 року знизився на 4 копійки до 26,33 грн/дол, курс купівлі знизився на 4 копійки до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,95 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3300, євро 30,9274 – 30,9482 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3100 26,3300

EUR/UAH 30,9274 30,9482

RUB/UAH 0,4170 0,4176

Нагадаємо, 5 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3500 – 26,3700, євро 30,8374 – 30,8581 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4181 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 8 копійок до 26,35 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 5 липня, курс євро в продажу не змінився і зберігся на рівні 30,98 гривень за євро.