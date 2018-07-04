Курс долара на міжбанку 4 липня підвищився до 26,45 гривень/долар

Євро підвищився на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 4 липня 2018 року підвищився на 11 копійок до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 12 копійок до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,7830 30,8036

RUB/UAH 0,4175 0,4182

Нагадаємо, 3 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3400, євро 30,6643 – 30,6940 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 липня, курс євро на продажу зріс на 10 копійок - до 30,87 гривень за євро.