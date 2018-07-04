Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курс долара на міжбанку 4 липня підвищився до 26,45 гривень/долар

НовиниФінанси    04.07.2018 - 17:15
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)

Євро підвищився на 11 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 4 липня 2018 року підвищився на 11 копійок до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 12 копійок до 26,43 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4500, євро 30,7830 – 30,8036 грн/євро, російський рубль 0,4175 - 0,4182 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,7830 30,8036

RUB/UAH 0,4175   0,4182

Нагадаємо, 3 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3400, євро 30,6643 – 30,6940 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 26,10 гривень за долар. Порівняно з даними 3 липня, курс євро на продажу зріс на 10 копійок - до 30,87 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку о 13:05 збільшився до 26,45 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,45 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся