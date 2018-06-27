Курс долара на міжбанку 27 червня підвищився до 26,36 гривень/долар

Євро підвищився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 27 червня 2018 року збільшився на 15,5 копійки до 26,36 грн/дол, курс купівлі підвищився на 145 копійок до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,60 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 30,5522 – 30,5986 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4173 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3200 26,3600

EUR/UAH 30,5522 30,5986

RUB/UAH 0,4164 0,4173

Нагадаємо, 26 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1800 – 26,2050, євро 30,5389 – 30,5681 грн/євро, російський рубль 0,4140 - 0,4148 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 червня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 7 копійок до 26,29 гривень, курс купівлі долара підвищився на 6 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 26 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,85 гривень за євро.