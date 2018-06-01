Курс долара на міжбанку 1 червня підвищився до 26,14 гривень/долар

Євро підвищився на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 1 червня 2018 року підвищився на 1 копійку до 26,14 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1 копійку до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 8 копійок - до 30,52 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 – 26,1400, євро 30,4951 – 30,5158 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1400

EUR/UAH 30,4951 30,5158

RUB/UAH 0,4206 0,4211

Нагадаємо, 31 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1300, євро 30,4207 – 30,4440 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4195 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,2310 гривні за 100 доларів (-1,3507); 3056,0490 гривні за 100 євро (+15,9308); 4,2120 гривні за 10 рублів (+0,0365).

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 червня 2018 року, 11:05 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними 31 травня, курс євро у продажу підвищився на 4 копійки - до 30,69 гривень за євро.