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Курс долара на міжбанку 29 травня знизився до 26,12 гривень/долар

НовиниФінанси    29.05.2018 - 17:07
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 20 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 29 травня 2018 року знизився на 2 копійки до 26,12 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,10 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 20 копійок - до 30,24 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1000 – 26,1200, євро 30,2211 – 30,2443 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4180 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1000 26,1200

EUR/UAH 30,2211 30,2443

RUB/UAH 0,4174   0,4180

Нагадаємо, 25 травня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1100 – 26,1400, євро 30,4155 – 30,4478 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4199 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2614,9490 гривні за 100 доларів (+4,1919); 3052,9530 гривні за 100 євро (-8,9366); 4,2405 гривні за 10 рублів (-0,0109).

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2018 року, до 11:00 курс долара на продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,13 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки - до 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 25 травня, курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,67 гривень за євро.

 

Курс долара на міжбанку о 12:55 знизився до 26,11 грн/долар Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,13 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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