Курс долара на міжбанку 6 червня зберігся на рівні 26,165 гривень/долар

Євро підвищився на 32 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 6 червня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,165 грн/дол, курс купівлі підвищився на 0,5 копійки до 26,155 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 32 копійки - до 30,86 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1550 – 26,1650, євро 30,8367 – 30,8459 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1550 26,1650

EUR/UAH 30,8367 30,8459

RUB/UAH 0,4221 0,4225

Нагадаємо, 5 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1500 – 26,1650, євро 30,5065 – 30,5214 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4197 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 червня 2018 року, 11:15 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,15 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 25,94 гривень за долар. Порівняно з даними 5 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,15 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2615,6210 гривні за 100 доларів (+2,3335); 3053,7375 гривні за 100 євро (-13,4780); 4,2200 гривні за 10 рублів (+0,0022).