Курс долара на міжбанку 4 червня підвищився до 26,16 гривень/долар

Євро підвищився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 4 червня 2018 року підвищився на 2 копійки до 26,16 грн/дол, курс купівлі підвищився на 2 копійки до 26,12 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 30,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1400 – 26,1600, євро 30,6282 – 30,6490 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1400 26,1600

EUR/UAH 30,6282 30,6490

RUB/UAH 0,4215 0,4221

Нагадаємо, 1 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 – 26,1400, євро 30,4951 – 30,5158 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4211 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,12 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2612,2310 гривні за 100 доларів (-1,3507); 3056,0490 гривні за 100 євро (+15,9308); 4,2120 гривні за 10 рублів (+0,0365).

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, курс купівлі долара зберігся на рівні 25,89 гривень за долар. Порівняно з даними на 1 червня, курс євро у продажу підвищився на 1 копійку - до 30,70 гривень за євро.