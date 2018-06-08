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Курс долара на міжбанку 8 червня знизився до 26,155 гривень/долар

НовиниФінанси    08.06.2018 - 17:07
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 15 копійок

Курс долара на міжбанку у продаж 8 червня 2018 року знизився на 1 копійку до 26,155 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,135 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 15 копійок - до 30,75 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1350 – 26,1550, євро 30,7321 – 30,7504 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,1350 26,1550

EUR/UAH 30,7321 30,7504

RUB/UAH 0,4187   0,4193

Нагадаємо, 7 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1450 – 26,1650, євро 30,8824 – 30,9034 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу не змінився і зберігся на рівні 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 2 копійки до 25,97 гривень за долар. Порівняно з даними 7 червня, курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 31,07 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 8 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,17 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2617,1679 гривні за 100 доларів (+0,9313); 3097,6799 гривні за 100 євро (+19,6775); 4,2340 гривні за 10 рублів (+0,0147).

Курс долара на міжбанку о 12:30 зменшився до 26,15 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,15 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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