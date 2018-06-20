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Курс долара на міжбанку 20 червня знизився до 26,40 гривень/долар

НовиниФінанси    20.06.2018 - 17:08
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро трохи знизився

Курс долара на міжбанку у продажу 20 червня 2018 року знизився на 6 копійок до 26,40 грн/дол, курс купівлі знизився на 7 копійок до 26,36 грн/дол. Курс євро у продажу дещо знизився - до 30,58 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3600 – 26,4000, євро 30,5354 – 30,5817 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3600 26,4000

EUR/UAH 30,5354 30,5817

RUB/UAH 0,4147   0,4158

Нагадаємо, 19 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300 – 26,4600, євро 30,5583 – 30,5851 грн/євро, російський рубль 0,4138 - 0,4145 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 6 копійок до 26,46 гривень, курс купівлі долара підвищився на 5 копійок до 26,21 гривень за долар. Порівняно з даними 19 червня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,87 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,44 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2644,6439 гривні за 100 доларів (+11,7452); 3050,3323 гривні за 100 євро (-7,2530); 4,1279 гривні за 10 рублів (-0,0195).

 

Експерти пояснюють зростання курсу долара до гривні підвищенням облікової ставки в США Курс долара на міжбанку о 12:45 збільшився до 26,50 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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