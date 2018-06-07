Курс долара на міжбанку 7 червня зберігся на рівні 26,165 гривень/долар

Євро підвищився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 7 червня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,165 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,145 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 30,90 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1450 – 26,1650, євро 30,8824 – 30,9034 грн/євро, російський рубль 0,4200 - 0,4206 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1450 26,1650

EUR/UAH 30,8824 30,9034

RUB/UAH 0,4200 0,4206

Нагадаємо, 6 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,1550 – 26,1650, євро 30,8367 – 30,8459 грн/євро, російський рубль 0,4221 - 0,4225 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,17 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 25,95 гривень за долар. Порівняно з даними 6 червня, курс євро у продажу підвищився на 20 копійок - до 30,98 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,16 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2616,2366 гривні за 100 доларів (+0,6156); 3078,0024 гривні за 100 євро (+24,2649); 4,2193 гривні за 10 рублів (-0,0007).