Курс долара на міжбанку 16 березня підвищився до 26,45 гривень/долар

Курс долара на міжбанку у продажу 16 березня 2018 року підвищився на 13 копійок - до 26,45 грн/дол, курс купівлі підвищився на 13 копійок до 26,45 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 32,43 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,4100 – 26,4500, євро 32,3865 – 32,4329 грн/євро, російський рубль 0,4571 - 0,4581 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4100 26,4500

EUR/UAH 32,3865 32,4329

RUB/UAH 0,4571 0,4581

Нагадаємо, 15 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2800 – 26,3200, євро 32,4400 – 32,4894 грн/євро, російський рубль 0,4580 - 0,4593 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2627,2654 гривні за 100 доларів (+25,8676); 3242,3082 гривні за 100 євро (+24,6393); 4,6077 гривні за 10 рублів (+0,0388).

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 березня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 25 копійок до 26,63 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 20 копійок - до 26,25 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними на 15 березня, збільшився на 25 копійок - до 32,95 гривні/євро.