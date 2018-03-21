Курс долара на міжбанку 21 березня знизився до 26,34 гривень/долар

Євро підвищився на 3 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 21 березня 2018 року знизився на 2 копійки - до 26,34 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки до 26,34 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 32,37 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3000 – 26,3400, євро 32,3200 – 32,3665 грн/євро, російський рубль 0,4583 - 0,4593 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3400

EUR/UAH 32,3200 32,3665

RUB/UAH 0,4583 0,4593

Нагадаємо, 20 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 32,2920 – 32,3384 грн/євро, російський рубль 0,4560 - 0,4570 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2630,1118 гривні за 100 доларів (-13,4926); 3228,7252 гривні за 100 євро (-25,2875); 4,5580 гривні за 10 рублів (-0,0354).

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2018 року, 11:25 курс долара в продажу знизився на 24 копійки до 26,46 гривні/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок - до 26,17 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 20 березня, зменшився на 26 копійок - до 32,63 гривні/євро.