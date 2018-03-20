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Курс долара на міжбанку 20 березня знизився до 26,36 гривень/долар

НовиниФінанси    20.03.2018 - 17:17
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 24 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 20 березня 2018 року знизився на 8 копійок - до 26,36 грн/дол, курс купівлі знизився на 8 копійок до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 24 копійки - до 32,34 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3200 – 26,3600, євро 32,2920 – 32,3384 грн/євро, російський рубль 0,4560 - 0,4570 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3200 26,3600

EUR/UAH 32,2920 32,3384

RUB/UAH 0,4560   0,4570

Нагадаємо, 19 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4000 – 26,4400, євро 32,5274 – 32,5740 грн/євро, російський рубль 0,4556 - 0,4566 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,43 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2643,6044 гривні за 100 доларів (+8,2134); 3254,0127 гривні за 100 євро (+12,2182); 4,5934 гривні за 10 рублів (+0,0096).

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,32 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 19 березня, зменшився на 2 копійки - до 32,89 гривні/євро.

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Курс долара на міжбанку о 13:05 знизився до 26,32 грн/долар Готівковий курс долара у продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк
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