Курс долара на міжбанку 26 березня підвищився до 26,32 гривень/долар

Євро підвищився на 32 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2018 року підвищився на 4 копійки до 26,32 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3,5 копійки до 26,32 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 32 копійки - до 32,74 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2900 – 26,3200, євро 32,7047 – 32,7368 грн/євро, російський рубль 0,4595 - 0,4606 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2900 26,3200

EUR/UAH 32,7047 32,7368

RUB/UAH 0,4595 0,4606

Нагадаємо, 23 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2550 – 26,2800, євро 32,3934 – 32,4216 грн/євро, російський рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,27 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2626,5478 гривні за 100 доларів (+1,1829); 3242,7359 гривні за 100 євро (+9,3365); 4,5993 гривні за 10 рублів (-0,0196).

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 березня 2018 року, 11:10 курс долара в продажу підвищився на 1 копійку до 26,38 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,11 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними, 23 березня, збільшився на 10 копійок - до 32,72 гривні/євро.