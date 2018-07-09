Курс долара на міжбанку 9 липня знизився до 26,25 гривень/долар

Євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 9 липня 2018 року знизився на 8 копійок до 26,25 грн/дол, курс купівлі знизився на 9 копійок до 26,22 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 30,89 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 – 26,2500, євро 30,8530 – 30,8857 грн/євро, російський рубль 0,4174 - 0,4182 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2500

EUR/UAH 30,8530 30,8857

RUB/UAH 0,41740 0,4182

Нагадаємо, 6 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3300, євро 30,9274 – 30,9482 грн/євро, російський рубль 0,4170 - 0,4176 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 липня 2018 року, 11:15 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,33 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 26,11 гривень за долар. Порівняно з даними 6 липня, курс євро у продажу підвищився на 8 копійок до 31,06 гривень за євро.