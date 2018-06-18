Курс долара на міжбанку 18 червня підвищився до 26,42 гривень/долар

Євро підвищився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 18 червня 2018 року підвищився на 6 копійок до 26,42 грн/дол, курс купівлі підвищився на 6 копійок до 26,39 грн/дол. Курс євро у продажу збільшився на 7 копійок - до 30,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3900 – 26,4200, євро 30,6255 – 30,6498 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3900 26,4200

EUR/UAH 30,6255 30,6498

RUB/UAH 0,4146 0,4153

Нагадаємо, 15 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3300 – 26,3600, євро 30,5454 – 30,5776 грн/євро, російський рубль 0,4180 - 0,4187 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 5 копійок до 26,32 гривень, курс купівлі долара підвищився на 4 копійки до 26,09 гривень за долар. Порівняно з даними 15 червня, курс євро на продажу знизився на 3 копійки - до 30,78 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,32 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2631,5543 гривні за 100 доларів (+9,5865); 3051,5504 гривні за 100 євро (-24,0178); 4,1981 гривні за 10 рублів (-0,0138).