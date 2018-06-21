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Курс долара на міжбанку 21 червня знизився до 26,285 гривень/долар

НовиниФінанси    21.06.2018 - 17:05
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 21 червня 2018 року знизився на 11,5 копійок до 26,285 грн/дол, курс купівлі знизився на 7 копійок до 26,36 грн/дол. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок - до 30,45 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2500 – 26,2850, євро 30,4080 – 30,4485 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,2500 26,2850

EUR/UAH 30,4080 30,4485

RUB/UAH 0,4116   0,4126

Нагадаємо, 20 червня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3600 – 26,4000, євро 30,5354 – 30,5817 грн/євро, російський рубль 0,4147 - 0,4158 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,41 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки до 26,17 гривень за долар. У порівнянні з даними 20 червня, курс євро на продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 червня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,47 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2647,5945 гривні за 100 доларів (+2,9506); 3065,3849 гривні за 100 євро (+15,0526); 4,1617 гривні за 10 рублів (+0,0338).

Курс долара на міжбанку о 12:30 зменшився до 26,29 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,33 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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