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Курс долара на міжбанку 3 липня підвищився до 26,34 гривень/долар

НовиниФінанси    03.07.2018 - 17:07
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)
Фото: курс долара на міжбанку підвищився (РБК-Україна)

Євро підвищився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 3 липня 2018 року підвищився на 0,5 копійки до 26,34 грн/дол, курс купівлі підвищився на 3,5 копійки до 26,31 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 13 копійок - до 30,69 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3100 – 26,3400, євро 30,6643 – 30,6940 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4170 грн/рубль.

Валюти    Bid         Offer

USD/UAH 26,3100 26,3400

EUR/UAH 30,6643 30,6940

RUB/UAH 0,4162   0,4170

Нагадаємо, 2 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2750 – 26,3350, євро 30,4973 – 30,5644 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4166 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу підвищився на 2 копійки до 26,31 гривень, курс купівлі долара підвищився на 3 копійки до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 2 липня, курс євро на продажу знизився на 2 копійки - до 30,77 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку о 12:40 збільшився до 26,345 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,32 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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