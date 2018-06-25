Курс долара на міжбанку 25 червня знизився до 26,20 гривень/долар

Євро знизився на 6 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 25 червня 2018 року знизився на 1,5 копійок до 26,20 грн/дол, курс купівлі знизився на 1,5 копійок до 26,175 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 6 копійок - до 30,59 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750 – 26,2000, євро 30,5697 – 30,5963 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1750 26,2000

EUR/UAH 30,5697 30,5963

RUB/UAH 0,4155 0,4164

Нагадаємо, 22 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1900 – 26,2150, євро 30,5087 – 30,5378 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 5 копійок до 26,25 гривень, у купівлі курс долара знизився на 3 копійки до 26,05 гривень за долар. Порівняно з даними 22 червня, курс євро у продажу підвищився на 2 копійки - до 30,78 гривень за євро.