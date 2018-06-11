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Курс долара на міжбанку 11 червня знизився до 26,11 гривень/долар

НовиниФінанси    11.06.2018 - 18:21
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)
Фото: курс долара на міжбанку знизився (фото з відкритих джерел)

Євро підвищився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 11 червня 2018 року знизився на 4,5 копійки до 26,11 грн/дол, курс купівлі знизився на 1 копійку до 26,135 грн/дол. Курс євро у продажу збільшився на 7 копійок - до 30,82 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,0950 – 26,1100, євро 30,8077 – 30,8228 грн/євро, російський рубль 0,4171 - 0,4176 грн/рубль.

Валюти     Bid        Offer

USD/UAH 26,0950 26,1100

EUR/UAH 30,8077 30,8228

RUB/UAH 0,4171   0,4176

Нагадаємо, 8 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1350 – 26,1550, євро 30,7321 – 30,7504 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4193 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 червня 2018 року, 11:10 курс долара на продажу знизився на 2 копійки до 26,15 гривень, у купівлі курс долара знизився на 1 копійку до 25,96 гривень за долар. Порівняно з даними 8 червня, курс євро на продажу знизився на 5 копійок - до 31,02 гривень за євро.

Курс долара на міжбанку о 12:35 зменшився до 26,10 грн/долар Курс долара на міжбанку о 10:30 знизився до 26,10 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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