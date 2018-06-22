Курс долара на міжбанку 22 червня знизився до 26,215 гривень/долар

Євро зріс на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 22 червня 2018 року знизився на 7,5 копійок до 26,215 грн/дол, курс купівлі знизився на 6 копійок до 26,19 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 9 копійок - до 30,54 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1900 – 26,2150, євро 30,5087 – 30,5378 грн/євро, російський рубль 0,4155 - 0,4164 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,1900 26,2150

EUR/UAH 30,5087 30,5378

RUB/UAH 0,4155 0,4164

Нагадаємо, 21 червня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2500 – 26,2850, євро 30,4080 – 30,4485 грн/євро, російський рубль 0,4116 - 0,4126 грн/рубль.

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 червня 2018 року, до 11:00 курс долара в продажу знизився на 11 копійок до 26,30 гривень, у купівлі курс долара знизився на 9 копійок до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 21 червня, курс євро на продажу знизився на 9 копійок - до 30,78 гривень за євро.